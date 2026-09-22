В Кызылординской области, где тема воды особенно чувствительна, учителя подготовили для детей серию экологических сказок. Главная героиня историй - капля по имени Тамшы, передает BAQ.KZ.

Все началось с конкурса на лучшую идею экологической сказки. Заявки прислали 200 педагогов области, а комиссия из представителей педагогического сообщества выбрала семь победителей.

Одна из них учительница из Аральска Улдай Оспанова, она работает в школе-лицее №62 имени Ж. Абдрашева. Ее город когда-то стоял на берегу моря, которое за последние десятилетия почти исчезло. Для детей Приаралья последствия нехватки воды знакомы не понаслышке.

Остальные победители Айсулу Кайнар из школы-лицея №15 имени М. Дуйсенова, Айгуль Абдраманова из школы №211 имени А. Байтурсынова, Эльвира Жусупбаева из школы-лицея №222 имени Т. Рыскулова, Акбота Кенжегараева из школы имени Абая для одаренных детей и Райхан Абдухожаева из IT школы-лицея №278 имени Б. Момынбаева, все из Кызылорды. А еще Алия Алтаева из школы №121 Кармакшинского района. Победители получат денежные сертификаты и призы.

Из их идей сложилась серия «Путешествие Тамшы», семь сказок для детей, педагогов и родителей. Они рассказывают о ценности рек, озер и родников, о том, к чему приводит бездумный расход воды, и о простых правилах, как ее беречь.

Сюжеты построены на национальных традициях, народной мудрости и мотивах казахских легенд. Серию проверили рецензенты Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Сказки войдут в воспитательную работу школ, в том числе в Единую программу воспитания «Адал азамат».

«Одно из перспективных направлений - национальный проект «Читающая нация»: это позволит объединить развитие интереса детей к чтению с экологическим просвещением и воспитанием национальных ценностей. Так бережное отношение к воде станет для ребёнка понятной историей и частью семейных привычек», — отметил председатель правления Информационно-аналитического центра водных ресурсов Кайратгали Хайрулла.

Конкурс провели в рамках проекта «Вода и образование», который поддерживают Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство просвещения, Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Французское агентство развития и ЮНИСЕФ.