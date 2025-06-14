Летние зоны отдыха в Костанае уступают по качеству другим городам области. Проблема с местами для купания в регионе сохраняется уже не первый год. Официальных пляжей остро не хватает, поэтому жители нередко отправляются на дикие, необорудованные участки у воды. Это нередко приводит к трагедиям — нынешний купальный сезон начался с гибели подростка на неофициальной зоне отдыха. Ситуацию также усугубили последствия прошлогоднего паводка: часть ранее благоустроенных мест так и не удалось восстановить. В результате возможности для летнего отдыха у воды в этом году оказались сильно ограничены. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что же теперь доступно костанайцам для безопасного времяпрепровождения?

Сезон начался с трагедий

12 июня в Костанае на пляже частной базы отдыха погиб 24-летний мужчина. Это уже вторая смерть на воде в регионе с начала купального сезона.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, отдыхающий 2001 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул в воду и не всплыл. Спасатели прибыли оперативно и начали поисковые работы. Спустя некоторое время тело было обнаружено в 15 метрах от берега на глубине более двух метров.

В связи с происшествием в отношении базы отдыха, на территории которой случилась трагедия, будет проведена внеплановая проверка. Название объекта в ведомстве не разглашают.

Первая трагедия на воде в этом году произошла 31 мая. Тогда в необорудованном месте для купания начали тонуть пятеро подростков. Четверых удалось спасти местному рыбаку, один подросток погиб. Этот случай не вошёл в официальную сводку ДЧС, так как купальный сезон официально стартует с 1 июня. Тем не менее, трагедия вызвала широкий общественный отклик.

Проблема нехватки безопасных и оборудованных мест для купания в Костанае и области остаётся актуальной. Люди продолжают отдыхать в несанкционированных зонах, что увеличивает риск несчастных случаев.

Спор о законности: педагоги на пляжах

На гибель подростка, утонувшего в начале купального сезона, эмоционально отреагировал аким города Марат Жундубаев. Комментируя трагедию на аппаратном совещании, он высказал недовольство в адрес департамента по ЧС и городского отдела образования.

"Сотрудники ЧС должны ежедневно патрулировать как официальные, так и стихийные места для купания. В прошлом году была капитально отремонтирована водно-спасательная станция, установлено современное оборудование, позволяющее контролировать территорию на 360 градусов. Ваши сотрудники обязаны активно работать на местах. Привлекайте к дежурствам учителей!" - заявил тогда глава города.

Здание водно-спасательной станции Костаная, расположенное на центральном городском пляже, действительно, открыли в ноябре прошло года. Станция целых 50 лет простояла без капитального ремонта, а весной ее еще и смыло паводком. В связи с этим в бюджете сразу предусмотрели средства на ее полное восстановление и оборудование современной техникой. В новом здании появилось автономное отопление, вода, теплый туалет, душевая комната. До этого была лишь печь-буржуйка, не было питьевой воды, а туалет находился на улице, поэтому дежурить в ней можно было только в летний период. После ремонта, который обошелся бюджету Костаная в 83 млн тенге, водно-спасательную станцию перевели на круглогодичный режим работы. Теперь спасатели могут активно патрулировать берег не только летом, но и зимой, когда на тонком льду тонет много рыбаков, увлекшихся зимней рыбалкой.

Об этом и напомнил спасателям аким Костаная, комментируя ситуацию с утонувшим ребенком. Последнее высказывание главы города о привлечение педагогов к патрулированию пляжей вызвало много обсуждений и возмущений в местных пабликах. На призыв акима Костаная отреагировал даже глава Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.

"Со стороны инспекции труда начала работа с директорами школ, с управлениями образования всех городов, районов и областей о не привлечении учителей к несвойственной им работе. покраска школы, хозяйственная работа - все это категорически не приветствуется. В случае выявления таких фактов нам дано четкое указание о привлечении к ответственности именно работодателей в лице управления образования и директоров школ", - сказал Абулхатин.

Он также добавил, что инспекции труда Костанайской области дано поручение провести проверку школ и других образовательных учреждений. Если выяснится, что учителей привлекли к несвойственной им работе, в частности, в патрулированию пляжей, уполномоченные органы примут меры и начнут выписывать предписания.

Добровольно или по указке?

Несмотря на предупреждения сверху, костанайские учителя все же вышли на водоемы. По данным городского отдела образования, в начале июня к патрулированию пляжей привлекли 121 педагога. Все — на добровольной основе и за дополнительную оплату. Дежурства организованы в три смены — с 11:00 до 21:00. Учителя обходят пляжи, фиксируют несовершеннолетних без сопровождения взрослых, записывают их данные и передают в школы. Затем родителей вызывают на беседу или выписывают штраф — 28 000 тенге. С начала сезона, по информации ведомства, благодаря участию педагогов уже оштрафованы четыре семьи. Это, по словам чиновников, помогло сократить число детей, отдыхающих у воды без взрослых.

Среди педагогов, изъявивших желание добровольно патрулировать пляжи, оказались, к примеру, учителя костанайской гимназии имени Горького. Они пояснили, что в прошлом году ходили по пляжам и выявляли детей, который купались в неположенных местах, без всякой указки акима. И это дало хорошие результаты.

В самой гимназии на наш запрос не ответили, сколько именно педагогов участвуют в рейдах и какую оплату они за это получают.

Тем не менее, против такой практике по задействованию учителей в той работе, которая к ним не относится, помимо главы комитета госинспекции труда высказался еще один высокопоставленный чиновник - министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Аким Костаная отреагировал на это спокойно, заявив, что Закон "О статусе педагога" не нарушен тем, что учителя добровольно вышли на пляжи.

"Каждый учитель, педагог или работник образования имеет право на дополнительный заработок. Это тоже самое, как работать в летних или в пришкольных лагерях. Также за работу в мониторинговой группе по патрулированию пляжей можно получить отгул или дополнительный заработок. Учителя же не плавают в воде, а просто обходят берег и выявляют детей, которые купаются там, где нельзя", - сообщил в ответ на все замечания Марат Жундубаев.

По его словам, только за прошлые выходные педагоги выявили 70 детей, которые находились возле реки без сопровождения взрослых. Сотрудники департамента по ЧС при этом не успевают охватить все места для купания в области.

Профилактика и контроль: рейды, знаки, штрафы

Недавно сотрудники ДЧС, полицейские и спасатели Костанайской области провели совместный рейд по популярным местам отдыха у воды. Проверили не только береговую линию, но и обследовали акваторию Тобола — на трех лодках вышли в рейд по реке. В результате выявили несколько отдыхающих, которые распивали алкоголь прямо на пляже и собирались купаться в запрещённых местах, находясь при этом в состоянии опьянения.

"Только с начала этого года мы выявили в общественных местах около 6000 человек, распивающих алкогольные напитки, в том числе, 50 из них на пляжах. Все они привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Марат Сахратов.

Он отметил, что главная задача совместных рейдов - профилактика, предупреждение и недопущение несчастных случае на воде, особенно, среди детей, которых родителе часто оставляют без присмотра.

"Патрулирование акваторий рек, озер, водохранилищ и других водоемов, расположенных на территории Костанайской области началось задолго до начала купального сезона, в середине мая. Патрулирование проводится с привлечением сотрудников оперативно-спасательных отрядов, полицейских, волонтеров. В купальный период выставили 5 мобильных спасательных постов, которые оборудованы моторными лодками по нескольким рекам - Тобол в районе Костанай и города Тобыл. На реке Шортанды в районе Житикаринского района и на Акжарском водохранилище в районе Аркалыка", - сообщил заместитель начальника департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Жанибек Каримбаев.

В ДЧС сообщили, что планируют установить более 400 предупреждающих знаков в несанкционированных местах с информацией о запрете купания, а также разместить баннеры и билборды. Однако, как оказалось, такие таблички часто похищают — в основном из-за металлических столбов, которые можно сдать на металлолом или использовать на даче. В связи с этим аким Костаная предложил изготавливать знаки из более дешёвых материалов — на один сезон.

Тем временем спасатели уточнили, что уже выполняют поручение министра — предупреждения наносятся трафаретным способом на бетонные стены, ограждения и другие неподвижные поверхности, которые невозможно украсть. Во время объезда костанайских пляжей мы заметили такие надписи, например, на бетонной опоре ЛЭП в районе Гагаринской плотины, где размещено сообщение: "Купание запрещено".

Недостаток пляжей и нереализованные планы

Основная проблема с пляжным отдыхом в Костанае — это острая нехватка оборудованных мест для купания — по-прежнему остаётся нерешённой. Согласно официальным данным, предоставленным департаментом по ЧС Костанайской области, в регионе на 2025 год определены лишь 26 зон для купания: 8 из них — коммунальные пляжи и территории детских лагерей, остальные 18 — частные пляжи и базы отдыха. В самом Костанае действуют только три официальных пляжа: один городской и два частных — на базе отдыха "Мохито" (вдоль набережной по ул. Гашека) и "Мишутка" (в жилом массиве Амангельды).

"При этом на территории региона зафиксированы также стихийные (необорудованные) места для купания. Эти участки не соответствуют установленным требованиям безопасности. Такие зоны представляют особую угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. На данный момент на территории Костанайской области выявлено 227 стихийных мест для купания, из них 8 — в черте города Костаная", - отметили в пресс-службе департамента по ЧС.

И особо подчеркнули, что ещё до начала купального сезона спасатели департамента по ЧС области приступили к превентивным мерам. Организовали ежедневные рейдовые мероприятия на акваториях области, включая стихийные зоны — в дневное и ночное время. Провели разъяснительные беседы с отдыхающими по правилам поведения на воде. Особое внимание уделили вопросам детской безопасности. К патрулированию берегов рек, озер и других водоемов привлекли волонтёров на добровольной основе. Также провели работу по подготовке добровольных спасателей.

"На текущий момент подготовлено уже 17 добровольцев, прошедших специальное обучение, сдавших экзамены и получивших соответствующие сертификаты. Они готовы помогать в патрулировании водоемов. Данная работа будет продолжена", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области.

Напомним, что единственный бесплатный городской пляж Костаная начали обустраивать только в прошлом году. Причиной стала не только катастрофическая ситуация после паводка, которого в регионе не наблюдали более полувека. Даже до прихода большой воды пляж находился в запущенном состоянии: не хватало места для купания, отсутствовали зонты, кабинки для переодевания и другие базовые удобства.

Практически всё прошлое лето в районе пляжа велись работы по благоустройству. Территория, расположенная между набережной "Шагала" и триатлон-парком, была объединена, что позволило расширить береговую линию и создать более комфортную зону отдыха.

"Всю эту территорию засыпали новым привезенным песком, длина пляжа увеличилась раза два. Скоро установит зонтики, лежаки, лавочки, урны", - сообщал тогда заместитель руководителя отдала ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек Кайратов.

Чуть позже на территории пляжа появились зонтики из камыша, местного казахстанского производства, которые завезла подрядная организация из Шымкента. Она также установила кабинки для переодевания из сосны, лежаки и новые туалетные кабинки. На благоустройство потратили почти 20 млн тенге из городского бюджета.

Что доступно костанайцам?

Что касается двух других официальных мест для купания — пляжей на базах отдыха "Мохито" и "Мишутка", — они работают на платной основе, а стоимость входа устанавливается их владельцами.

В этом сезоне входной билет стоит 1500 тенге для взрослого и 500 тенге для ребёнка.

"В стоимость входит и лежак - их у нас достаточно. Пляж открыт с 10:00 до 22:00", - уточнили в администрации.

Примечательно, что пляж начал работать вовремя, несмотря на серьёзные разрушения после прошлогоднего паводка.

"Часть бань и домиков унесло течением. Ущерб оцениваем в несколько миллионов тенге. Из акимата звонили, предлагали помощь. Надеемся, сможем ею воспользоваться", - рассказывал в прошлом году владелец пляжа Махмут Турсунов. Судя по тому, как стабильно работает база в этом сезоне, восстановиться удалось.

На другом пляже вход обходится в 1000 тенге для взрослого и 700 тенге для ребёнка. Лежак оплачивается отдельно - 500 тенге.

На первый взгляд цены не кажутся высокими, но при регулярных визитах всей семьёй только на вход придётся потратить от 15 до 20 тысяч тенге в месяц - не считая затрат на еду, аренду оборудования и другие услуги.

До прошлогоднего паводка в Костанае работал еще один популярный частный пляж - "Ак Шанырак". Он находился на противоположном берегу от городского пляжа и считался одним из лучших в городе. Однако апрельское наводнение практически уничтожило инфраструктуру: здание и прилегающая территория ушли под воду, пирс и лежаки оказались затоплены и покрылись илом.

"Ак Шанырак" почти полностью ушёл под воду. Вода долго не отступала, а ущерб тогда даже не успели подсчитать. Не знали, с чего начинать восстановление", — рассказывали представители администрации пляжа.

До наводнения эту базу отдыха пытались продать за 600 млн тенге. В этом году стало известно, что объект приобрела турецкая компания. Однако, судя по внешнему виду - пляж и домики до сих пор в запущенном состоянии - восстановительные работы так и не начались. Таким образом, с прошлого сезона Костанай фактически лишился ещё одного, пусть и платного, но официального места для купания.

Проблема без решений

О необходимости дополнительных пляжей в Костанае аким города Марат Жундубаев заговорил ещё в мае прошлого года. Он предлагал узаконить популярные, но не оборудованные для безопасного отдыха участки, которые горожане и так массово посещают летом. Речь шла о двух зонах: в северной части города у Гагаринской плотины и в восточной - у озера Тарелочка. Оба водоёма появились ещё в советское время, и костанайцы традиционно купаются там, несмотря на отсутствие спасательных вышек и патрулей.

Однако в ответ спасатели напомнили: если открывать новые коммунальные пляжи, потребуется расширение штата и согласование дополнительных мер безопасности.

Тем временем, даже официальный городской пляж не смог начать работу в срок в июне прошлого года - мешали последствия паводка и затянувшийся ремонт набережной. Подрядчики едва успели закончить всё к августу. Сложности с восстановлением затронули и частные пляжи. В результате почти весь прошлый купальный сезон горожане остались без официальных мест для отдыха у воды, что вызвало резкую критику со стороны акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

"26 официальных мест для купания — это слишком мало. Из-за нехватки оборудованных пляжей люди идут купаться туда, где это запрещено. А таких участков в области - более 200. Акимам необходимо создать дополнительные безопасные зоны отдыха, а департаменту по ЧС - обследовать дно водоёмов и обучить спасателей", - заявлял тогда глава региона.

Прошел год, но ситуация существенно не изменилась: в самом Костанае удалось восстановить лишь один городской пляж и два частных. Ещё один так и остался под водой.

Пляжи Лисаковска, Житикары, Рудного

Остальные города региона на фоне Костаная выглядят гораздо привлекательнее в плане организации мест для купания. Новые пляжи в этом году открылись почти в каждом населенном пункте, а где-то сразу по два. Причем все они - муниципальные и бесплатные.

В Лисаковске, где проживает около 35 тысяч человек, пляж обновили к началу сезона. Здесь появилось ограждение, туалеты, лежаки, детская площадка и удобные спуски в воду - таких раньше не было. Также установили души и раздевалки, рядом обустроили фудкорт и мангальную зону, а на воде — плавучий пантон. На реконструкцию из городского бюджета выделили более 60 млн тенге.

По словам акима города Абая Ибраева, пляж находится на балансе акимата, но зимой его планируют передать в доверительное управление бизнесу с условием сохранить пляжную инфраструктуру в летний период. Зимой же там можно будет оборудовать каток, лыжню, установить горки. Пока конкурс на передачу объекта не объявлен, и неизвестно, найдутся ли желающие эффективно им управлять.

В Житикаре - городе с сопоставимым населением - также обновили пляж. Его капитально благоустроили два года назад за счет АО "Костанайские минералы", а в этом сезоне дополнительно завезли свежий песок, установили батуты, водные аттракционы и обновили камеры видеонаблюдения.

Дальше всех в развитии пляжной инфраструктуры продвинулся Рудный. В этом году, при населении около 123 тысяч человек, здесь появился уже второй муниципальный пляж. Первый, расположенный за городским парком культуры и отдыха, восстановили в 2023 году - его не могли привести в порядок с постсоветских времен. Тогда почистили реку и берег, завезли песок, обустроили медпункт и спасательный пост.

Уже спустя год власти приняли решение об открытии второго пляжа - в районе МЖК, на месте бывшей спасательной станции. После ее расформирования территория пришла в запустение, но жители продолжали купаться здесь. В 2024 году здесь утонул мужчина - это стало поводом вернуть пляжу официальный статус.

Сегодня новый пляж функционирует. Он бесплатный, обустроен за счет бюджета, на нем установлены кабинки для переодевания, биотуалеты, спасательная вышка и пункт дежурства. Работают четыре спасателя и четыре сторожа, есть моторная лодка и спасательные круги. Завезли 50 лежаков, 10 из которых уже успели повредить - их отправили на ремонт.

Когда же очередь дойдет до Костаная?

И только в самом областном центре, где проживает около 270 тысяч человек - больше, чем во всех трех упомянутых городах вместе взятых, - до сих пор действует лишь один официальный бесплатный пляж. О платных говорить не будем: и в том же Рудном, и в Лисаковске частных баз отдыха тоже немало, и расположены они куда ближе к жителям, чем в Костанае.

Даже если учитывать платные пляжи Костаная, которые фигурируют в реестрах как официальные места для купания, количество зон отдыха в пересчете на численность населения остается самым низким в регионе. Простая арифметика: в Лисаковске и Житикаре по одному пляжу на 35 тысяч жителей, в Рудном - один на 60 тысяч. А в Костанае, даже с учетом двух платных, - один пляж почти на 100 тысяч человек. Цифры явно не в пользу областного центра.

При этом в Рудном от слов об открытии второго официального пляжа быстро перешли к делу: на реализацию проекта ушел всего год. А в Костанае разговоры о создании новых мест для купания ведутся уже не первый сезон, но дальше обсуждений дело не двигается. Хотя аким города и предлагал пойти по пути того же Рудного - узаконить стихийные пляжи, которыми костанайцы давно пользуются. Там этот подход сработал. Когда же он сработает в Костанае? Вопрос, похоже, риторический.

ДЧС Костанайской области продолжает работу по обеспечению безопасности на водоемах, профилактике несчастных случаев и информированию населения о правилах поведения в летний период.

В ведомстве напоминают: отдыхать нужно только в разрешённых местах, не оставлять детей без присмотра, не купаться в неизвестных или необорудованных водоемах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено заплывать за буйки, подплывать к маломерным судам, нырять и прыгать в воду в непроверенных местах. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Фото: Аскара Кенжетаева