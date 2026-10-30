Учиться можно бесплатно: о какой платформе знают не все казахстанцы

Получить новые навыки, повысить квалификацию или попробовать себя в другой профессии можно без дорогих учебных центров. В Казахстане работает платформа Skills Enbek, где собрано более 500 онлайн-курсов, причем большинство из них бесплатные. А теперь подобрать обучение помогает искусственный интеллект.

Речь идет о государственной платформе профессионального обучения skills.enbek.kz. Здесь можно самостоятельно выбрать программу, пройти занятия в удобное время, сдать итоговый тест и получить электронный сертификат.

На площадке размещено 568 курсов по разным направлениям. Более 60% доступны бесплатно. Есть и платные программы, но стоимость зависит от выбранного курса. Поэтому перед оплатой стоит сравнить содержание и цену с предложениями других учебных площадок.

Чему можно научиться

На Skills Enbek представлены 568 онлайн-курсов по самым разным направлениям. Здесь можно освоить рабочую специальность, получить дополнительные профессиональные навыки или изучить основы предпринимательства, финансовой грамотности и цифровых технологий.

Особенно много практических программ для тех, кто хочет работать на производстве. Например, доступны бесплатные курсы по сварочному делу, токарной обработке, строительству подземных сооружений, обслуживанию и ремонту котельных агрегатов и систем теплоснабжения.

Есть программы для будущих электриков и автомехаников. Можно изучить основы конструкции автомобиля, диагностику легковых и грузовых машин, устройство электрооборудования и правила его ремонта.

Среди представленных курсов есть и более узкие направления. Например, обогащение полезных ископаемых, основы слесарного дела, обслуживание промышленного оборудования.

Продолжительность обучения зависит от программы. На сайте представлены курсы по слесарному и токарному делу на 8–14 часов, по обслуживанию котельных агрегатов на 36 часов, по сварочному производству на 40 часов. Есть и более продолжительные программы.

Платные курсы тоже имеются. Например, обучение на оператора-программиста станков с числовым программным управлением стоит 15 тысяч теңге, а курс по диагностике и ремонту автомобилей для автоэлектриков предлагается за 40 тысяч теңге.

При этом более 60% всех курсов на платформе бесплатные. Чтобы найти их, достаточно открыть каталог и выбрать фильтр «Бесплатные».

Платформа подойдет безработным, которые хотят освоить новые навыки для поиска работы, студентам и работающим казахстанцам, планирующим повысить квалификацию или сменить профессиональное направление.

Теперь подходящий курс найдет искусственный интеллект

На платформе расширили возможности чат-бота с искусственным интеллектом.

Если у человека есть резюме на электронной бирже труда Enbek.kz, система изучит сведения об образовании, предыдущей работе и профессиональных навыках.

На основании этих данных чат-бот предложит несколько вариантов обучения.

Если резюме нет, можно самостоятельно рассказать системе о своих интересах и о том, чему хотелось бы научиться.

Окончательный выбор курса остается за пользователем.

Как записаться и получить сертификат

Для начала нужно открыть сайт Skills Enbek и выбрать интересующее направление или обратиться за рекомендацией к чат-боту.

Затем можно ознакомиться с программой, проверить, бесплатное ли обучение, и приступить к занятиям.

После завершения курса предусмотрено итоговое тестирование. Для успешного прохождения необходимо набрать не менее 70% правильных ответов.

При успешной сдаче пользователь получает электронный сертификат.

Если на Enbek.kz у него создано резюме, сведения о пройденном обучении автоматически добавятся в документ. Работодатели смогут увидеть, какие дополнительные навыки освоил соискатель.

При этом сертификат подтверждает прохождение конкретного курса, но сам по себе не означает присвоения профессиональной квалификации или гарантированного трудоустройства.

Казахстанцы уже получили более миллиона сертификатов

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на платформе зарегистрировано свыше 1,3 млн пользователей.

За весь период работы выдано более 1,29 млн электронных сертификатов.

Только за девять месяцев 2026 года обучение успешно завершили 114,8 тысячи казахстанцев. Среди них 43,3 тысячи безработных.

Платформа доступна по адресу skills.enbek.kz. Курсы можно проходить с компьютера или через мобильное приложение Enbek.