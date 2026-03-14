Учредитель псевдошколы в Атырау получил 6 лет заключения
Организатор умышленно вводил людей в заблуждение.
Вчера 2026, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto.com
В Атырау вынесли приговор создателю школы «Lets School», которая действовала под видом образовательного учреждения, передает BAQ.kz со ссылкой на надзорный орган региона.
Учредитель признан виновным в мошенничестве по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК и приговорен к 6 годам колонии. Ему также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на 6 лет.
Следствие выяснило, что организатор умышленно вводил людей в заблуждение, завладевая их деньгами через псевдообразовательное учреждение. Потерпевшие потеряли 120 миллионов тенге, подлежащие взысканию в полном объеме.
