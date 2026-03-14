В Атырау вынесли приговор создателю школы «Lets School», которая действовала под видом образовательного учреждения, передает BAQ.kz со ссылкой на надзорный орган региона.

Учредитель признан виновным в мошенничестве по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК и приговорен к 6 годам колонии. Ему также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на 6 лет.

Следствие выяснило, что организатор умышленно вводил людей в заблуждение, завладевая их деньгами через псевдообразовательное учреждение. Потерпевшие потеряли 120 миллионов тенге, подлежащие взысканию в полном объеме.