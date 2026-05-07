Учредительный съезд принял решение о создании партии «Әділет»

В Астане проходит учредительный съезд партии «Әділет», где делегаты приняли решение о создании нового политического объединения. За соответствующее решение проголосовал 931 участник съезда. На мероприятии собрались более тысячи делегатов и сторонников со всех регионов Казахстана, передает BAQ.KZ.

В ходе съезда участники также утвердили официальное название партии на казахском, русском и английском языках. В повестку вошли вопросы принятия устава и программы, а также избрание председателя и руководящих органов партии. Все процедуры проходят в соответствии с требованиями закона РК «О политических партиях».

Перед началом официальной части для гостей организовали небольшую концертную программу с участием артистов. После этого делегаты приступили к обсуждению ключевых направлений работы новой политической силы.

В партии заявляют, что основой её идеологии станут принципы справедливости, патриотизма, ответственности, трудолюбия и развития. Особое внимание в программе уделено верховенству закона, поддержке гражданских инициатив и построению «Справедливого Казахстана».

Инициатива по созданию партии была официально объявлена 15 апреля 2026 года. Уже на следующий день оргкомитет сообщил о подаче уведомления в Министерство юстиции Казахстана для начала регистрационных процедур.

30 апреля партия запустила собственную цифровую платформу для подачи заявок на вступление и сбора предложений от граждан. По данным оргкомитета, за первые дни работы ресурса поступило более восьми тысяч заявлений от желающих вступить в партию.

Партия «Әділет» также сообщили, что необходимый для регистрации порог сторонников уже преодолён, то есть в каждом регионе и городе республиканского значения зарегистрировано не менее 200 участников.