Учёные нашли организм, способный выжить на спутнике Сатурна

Учёные из Германии обнаружили микроорганизм, который в лабораторных условиях смог выжить в среде, напоминающей условия на дне океана спутника Сатурна Энцелада. Исследователи из Мюнхенского университета, Университета Регенсбурга и Свободного университета Берлина воссоздали в специальной камере предполагаемые условия подлёдного океана Энцелада и поместили туда архею, обитающую в глубоководных районах Земли.

Микроорганизм продолжил расти и производить метан, используя водород, который образуется при взаимодействии воды и горных пород. Учёные также установили, что архея способна выживать при крайне низком содержании углекислого газа. При этом исследователи подчёркивают: эксперимент не доказывает существование жизни на Энцеладе.

Однако результаты показывают, что условия на спутнике Сатурна теоретически могут поддерживать некоторые формы микробной жизни. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.