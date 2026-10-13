Учёные назвали две угрозы, способные уничтожить человечество к 2100 году

Ядерная война и злонамеренное использование искусственного интеллекта входят в число глобальных угроз, которые могут поставить под угрозу существование человечества в ближайшие 75 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet. Эксперты оценили 17 глобальных угроз здоровью населения в 204 странах и территориях на период с 2025 по 2100 год.

Помимо ядерного конфликта и опасного применения ИИ, в список вошли изменение климата, пандемии, устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам, экономическое неравенство, ожирение, табакокурение и психические расстройства. Авторы исследования предупреждают, что последствия ядерной войны могут выйти далеко за пределы непосредственных разрушений. Среди возможных сценариев — ядерный голод, который способен привести к масштабным потерям среди населения.

Злонамеренное применение ИИ, в свою очередь, рассматривается в том числе в контексте разработки биологического оружия. Исследование подготовила Комиссия The Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке, в которую вошли 37 специалистов в области медицины, экономики, безопасности и технологий. По оценке авторов, совокупные потери здоровых лет жизни из-за 17 угроз могут составить от 1,02 млрд до 23,1 млрд лет. Для сравнения, пандемия COVID-19 привела примерно к 500 млн потерянных лет здоровой жизни.

Наибольшее потенциально предотвратимое бремя, согласно исследованию, связано с ожирением. При этом исследователи подчёркивают, что работа не является рейтингом угроз. Они считают, что риски взаимосвязаны, поэтому бороться с ними необходимо комплексно. Комиссия призывает правительства укреплять системы здравоохранения, инвестировать в разработку вакцин и технологии борьбы с изменением климата, а также регулярно оценивать глобальные риски.

Результаты таких оценок предлагается представлять международным организациям, включая ООН и G20. Авторы намерены обновлять оценку ежегодно, учитывая новые данные и возникающие угрозы.