В Мангистауской области специалисты выясняют обстоятельства массовой гибели каспийских тюленей, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. По данным Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК, факт гибели морских животных зафиксирован полицией, а учёные провели вскрытие туш и отбор проб для лабораторных исследований.

По предварительным данным, смерть тюленей наступила более месяца назад, однако тела были выброшены на берег штормовыми ветрами лишь недавно. Сейчас на побережье Тупкараганского района работают специалисты института гидробиологии и экологии. Мониторинг прибрежной зоны продолжается, найденные туши утилизируются с соблюдением санитарных норм.

Учёные полагают, что гибель животных могла быть связана с ослаблением иммунитета и снижением устойчивости организма, что делает тюленей более уязвимыми к инфекциям. Ранее экологи и рыбинспекция обнаружили на побережье района 112 погибших особей, часть которых оказалась запутана в рыболовных сетях.