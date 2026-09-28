Учёные обнаружили удивительную особенность слонов

Африканские слоны в районе горы Элгон в Кении могут использовать лекарственные растения для лечения себя и своих детёнышей. К такому выводу пришли учёные после опроса местных жителей, егерей и других специалистов, наблюдающих за животными. Исследователи выяснили, что слоны используют около 35 видов растений.

По словам местных жителей, 25 из них обладают лечебными свойствами и используются в народной медицине. Особенно интересным оказался случай с растением Coleus barbatus. Один из наблюдателей рассказал, что слонихи пережёвывают его листья и корни, а затем смешивают растительную массу со своим молоком и дают детёнышам.

Учёные отмечают, что пока недостаточно данных, чтобы окончательно подтвердить, что слоны осознанно выбирают растения для лечения. Для получения дополнительных доказательств исследователи передали местным специалистам камеры и начали наблюдение за животными. Кроме того, учёные изучают состав растений, которые употребляют слоны, чтобы выяснить, могут ли они содержать вещества с лечебными свойствами.