  • 21 Августа, 23:20

Учёные подсчитывают численность кильки в Каспийском море

Собранный материал используют при определении запаса каспийских килек.

Фото: vniro.ru

В Каспийском море завершена ежегодная конусно-акустическая съёмка популяции кильки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Работы провели специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО на исследовательском судне "Исследователь Каспия" в июле–августе текущего года.

Такие исследования ведутся с конца 1950-х годов и позволяют оценить запасы анчоусовидной, обыкновенной и большеглазой килек. Итоги мониторинга станут основой для прогноза рекомендованного вылова. Учёные исследовали районы западной и восточной части среднего Каспия на глубинах от 50 до 400 метров. Всего выполнено 33 станции, на которых замерялись температура воды и воздуха, солёность, скорость ветра и другие показатели.

Параллельно велись гидроакустические наблюдения для оценки плотности рыбных концентраций. Кроме численности кильки специалисты анализировали состояние популяций по биологическим, физиологическим, паразитологическим и микробиологическим критериям. Были отобраны пробы зоопланктона, фитопланктона и мнемиопсиса, а также проводился учёт каспийского тюленя.

Собранный материал находится в обработке и будет использован при определении общего и промыслового запаса каспийских килек данного года и на ближайшую перспективу, — отметили в ВНИРО.

