Учёные впервые создали человеческий эмбрион из ДНК клеток кожи
Технология пока несовершенна и требует доработки.
Американские исследователи впервые смогли создать человеческий эмбрион, используя ДНК, извлечённую из клеток кожи, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. О результатах сообщается в журнале Nature Communications.
Метод разработала команда Орегонского университета наук о здоровье под руководством профессора Шухрата Миталипова. Учёные перенесли ядро из клетки кожи в донорскую яйцеклетку, лишённую собственного ДНК, и оплодотворили её. В результате часть яйцеклеток дошла до ранних стадий развития эмбриона. Технология пока несовершенна и требует доработки, но, по словам исследователей, в будущем она может помочь лечить бесплодие и даже позволить однополым парам иметь генетически родного ребёнка.
Эксперты называют работу значительным научным прорывом, подчёркивая при этом необходимость обсуждения этических аспектов таких исследований.
