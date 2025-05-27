Орнитолог, кандидат биологических наук и директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко предложил меры, которые помогут смягчить конфликт между сайгаком и сельским хозяйством. Среди них – легализация сбора рогов погибших животных и умеренное изъятие популяции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мера, которая смягчит конфликт, - это создание схемы сбора и сдачи рогов сайгаков, погибших от естественных причин. Это десятки тысяч самцов ежегодно. Рога имеют устойчивую рыночную стоимость, их экспорт пока запрещен. И сейчас за сбор рогов люди получают тюремные сроки. Эту проблему надо решить, тогда люди почуствовали бы пользу от того, что присутствует сайгак", – заявил Скляренко.

Он подчеркнул, что сайгак – это восстановимый природный ресурс, который при грамотном управлении может приносить ощутимую экономическую выгоду местному населению.

Учёный также поддержал идею регулирования численности сайгака путём изъятия части популяции. По его словам, научный опыт показывает: ежегодное изъятие до 20% животных не вредит популяции, а лишь замедляет её рост.

"В текущих условиях речь идет о нескольких сотнях тысяч сайгаков для уральской и для бетпакдалинской популяции ежегодно. Само по себе изъятие таких количеств – это сложная задача, где необходимо взаимодействие различных ведомств, местных исполнительных органов и так далее. Она требует технических, организационных и законодательных решений", – добавил Скляренко.

Для устойчивого решения проблемы, по мнению учёного, необходимо разработать и реализовать план управления сайгаком, рассчитанный минимум на пять лет. Такой документ, по его словам, станет стратегическим ориентиром как для фермеров, так и для бизнеса, готового инвестировать в переработку продукции на основе сайгака.