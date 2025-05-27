Рост численности сайгаков в Западном Казахстане лишь обнажил давно существующие проблемы в сфере землепользования. Об этом заявил орнитолог, кандидат биологических наук, директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, конфликт между дикими животными и сельским хозяйством "актуальный, но сложный" и не может быть решён поспешными мерами.

"Наше исследование в ЗКО показало: фермеры, жалующиеся на ущерб от сайгаков, в основном находятся в районах, где уже были проблемы с деградацией пастбищ и нехваткой воды. Причём в самых деградированных районах сайгаков вообще нет", - отметил он.

Исследования Ассоциации охраны биоразнообразия показали, что перевыпас скота и неэффективное распределение земель стали основной причиной обострения ситуации. Данные управления земельных ресурсов подтверждают: на многих участках скота больше, чем допустимо по нормам.

Дополнительную нагрузку на экосистему, по словам Скляренко, создало строительство линейной инфраструктуры, которое нарушило естественные миграции животных. В результате сайгаки вынуждены оставаться на ограниченных участках дольше, чем обычно, тем самым усиливая нагрузку на пастбища.

Фермеры ЗКО оценивают ущерб от сайгаков в пределах от 600 тысяч до 36 миллионов тенге, в основном за счёт снижения продуктивности сенокосов. Но, подчёркивает учёный, влияние именно сайгаков на это сокращение продуктивности не оценивалось отдельно – не исключено, что виноват климат, влияние которого тоже пока не изучено.

По мнению Скляренко, решение конфликта требует межведомственного подхода со стороны Министерства экологии и Министерства сельского хозяйства. В числе предложенных мер – поддержка создания кооперативов, возврат неиспользуемых земель и перевод большей части пастбищ в общее пользование. Сейчас же преобладает частная аренда, что ограничивает доступ мелких фермеров к дальним пастбищам и создаёт очаги перевыпаса.