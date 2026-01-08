США официально выходят из "Зелёного климатического фонда" (Green Climate Fund, GCF). Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, передает BAQ.KZ.

По его словам, решение вступает в силу немедленно. Вашингтон прекращает любое дальнейшее финансирование фонда, который, как отметил Бессент, продвигает цели, противоречащие экономическим интересам Соединённых Штатов.

"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, такие как Green Climate Fund, цели которых игнорируют тот факт, что доступная и надёжная энергия является фундаментальной основой экономического роста и сокращения бедности", — заявил министр.

Выход США из GCF может серьёзно повлиять на глобальные программы климатического финансирования, поскольку страна являлась одним из крупнейших потенциальных доноров фонда. Решение также отражает изменение приоритетов американской экономической и энергетической политики в сторону традиционных источников энергии.