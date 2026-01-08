Удар по климатической системе ООН: США выходят из GCF
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
США официально выходят из "Зелёного климатического фонда" (Green Climate Fund, GCF). Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, передает BAQ.KZ.
По его словам, решение вступает в силу немедленно. Вашингтон прекращает любое дальнейшее финансирование фонда, который, как отметил Бессент, продвигает цели, противоречащие экономическим интересам Соединённых Штатов.
"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, такие как Green Climate Fund, цели которых игнорируют тот факт, что доступная и надёжная энергия является фундаментальной основой экономического роста и сокращения бедности", — заявил министр.
Выход США из GCF может серьёзно повлиять на глобальные программы климатического финансирования, поскольку страна являлась одним из крупнейших потенциальных доноров фонда. Решение также отражает изменение приоритетов американской экономической и энергетической политики в сторону традиционных источников энергии.
Самое читаемое
- Солдат срочной службы скончался в Шымкенте, возбуждено уголовное дело
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти