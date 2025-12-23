В ходе операции американских военных против судна, подозреваемого в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана, погиб один человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается на официальном сайте Южного командования Вооружённых сил США (SOUTHCOM), операция была проведена в отношении судна, которое, по утверждению американской стороны, занималось незаконным наркотрафиком в восточной части Тихого океана.

Отмечается, что удар по судну в международных водах был нанесён по прямому указанию министра обороны США Пита Хегсета. В сообщении также говорится, что судно, по версии Соединённых Штатов, действовало в интересах организаций, классифицируемых американскими властями как террористические.

Согласно опубликованной информации, в результате операции погиб один человек, находившийся на борту судна. Потерь среди американских военнослужащих зафиксировано не было.

На распространённых кадрах видно, что после удара судно охватило пламя.

Сообщается, что это не первая подобная операция, проведённая вооружёнными силами США за последнее время в Карибском бассейне и в акватории Тихого океана против судов, подозреваемых в причастности к наркотрафику.

Проведение таких операций, в ходе которых американские военные напрямую поражают членов экипажей судов, продолжает вызывать дискуссии в международном сообществе, где США обвиняют во внесудебных расправах и казнях.