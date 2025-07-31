Скандальное преступление, произошедшее весной этого года на автозаправочной станции в Меркенском районе Жамбылской области, завершилось вынесением приговора, передает BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал местного жителя Ә. виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и незаконном хранении холодного оружия.

Как установило следствие, в апреле 2025 года обвиняемый, имея при себе нож, неожиданно напал на незнакомого мужчину, с которым случайно столкнулся при выходе с АЗС. Подсудимый подкрался сзади и нанёс потерпевшему два колюще-режущих удара — в спину и грудную клетку. К счастью, удары оказались не проникающими, а очевидцы происшествия успели вовремя остановить нападавшего. Потерпевшему удалось убежать.

Несмотря на то что Ә. не признал вину, его причастность была доказана на основе видеозаписей, показаний свидетелей и заключений экспертов. Прокуратура просила назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона — компенсацию морального вреда в 10 млн тенге.

Суд, учтя наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, назначил ему 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Также с него взыскали 500 тыс. тенге компенсации морального вреда и более 1,3 млн тенге материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.