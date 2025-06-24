В Казахстане начался пилотный запуск новой цифровой услуги: теперь получить удостоверение личности можно полностью онлайн, не выходя из дома, передает BAQ.KZ. Новый сервис доступен как на портале eGov.kz, так и в мобильном приложении eGov Mobile. Инициатива реализована Министерством цифрового развития совместно с МВД РК.

Казахстанцам больше не нужно стоять в очередях в ЦОН: весь процесс - от подачи заявления до оплаты госпошлины - происходит удалённо. Пользователю достаточно авторизоваться на платформе, пройти биометрическую идентификацию, заполнить форму, выбрать пункт получения документа и оплатить госпошлину онлайн.

Сервис доступен только для владельца удостоверения личности, и воспользоваться им можно в случае истечения срока действия документа - не ранее чем за 30 дней до конца срока и не позднее 10 дней после.

Получить готовое удостоверение можно в выбранном регистрационном пункте через 15 рабочих дней, однако доступна и срочная услуга: за 3 дня при оплате 1 771 тенге или за 1 день - за 3 372 тенге.

Система защиты данных обеспечивает высокий уровень безопасности: идентификация проходит через защищённый сервис Digital ID, использующий многоступенчатую проверку - ИИН, СМС-код, биометрия. Все биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в системе АО "Национальные информационные технологии", сертифицированной по стандартам информационной безопасности.

В отдельных случаях, когда биометрическая идентификация невозможна, система автоматически предложит альтернативу - оформление через ЦОН.