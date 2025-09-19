18-летний голкипер алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза оказался в центре внимания европейской футбольной общественности — его эффектный сэйв вошёл в топ-5 лучших спасений первого тура Лиги Чемпионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В матче против лиссабонского "Спортинга" Калмурза в блестящем стиле ногой отразил мощный удар Педру Гонсалвеша в ситуации один на один. Этот момент попал в официальный Instagram-аккаунт УЕФА, где собраны лучшие действия вратарей на групповом этапе главного клубного турнира Европы.

Несмотря на личный успех молодого казахстанца, "Кайрат" уступил португальскому гранду со счётом 1:4. Единственный, но исторический гол алматинцев на этой стадии турнира забил бразильский нападающий Эдмилсон — это первый мяч "Кайрата" в основной сетке Лиги Чемпионов.

Следующее испытание для подопечных Рафаэля Уразбахтина — не менее серьёзное: 30 сентября "Кайрат" примет на своём поле мадридский "Реал", одного из фаворитов турнира и рекордсмена по числу титулов ЛЧ.