В Туркестанской области сотрудники полиции оперативно установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней девочки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Арысский районный отдел полиции обратилась местная жительница, сообщив, что её дочь днём вышла из дома и не вернулась. Женщина забила тревогу, и полицейские незамедлительно приступили к поискам.

Для установления местонахождения подростка был задействован личный состав районного отдела полиции. Стражи порядка проверили круг её знакомых, изучили возможные маршруты передвижения и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря слаженной работе удалось быстро выйти на след школьницы.

В ходе проверки выяснилось, что 15-летняя девочка самостоятельно уехала в Алматы. Там она решила прогуляться по городу, не уведомив родных о своих планах. Полицейские обнаружили её в мегаполисе и благополучно доставили домой, передав родителям.

С несовершеннолетней провели профилактическую беседу, а её родителям разъяснили правила контроля и ответственности за действия детей. В полиции отметили, что подобные ситуации требуют повышенного внимания со стороны взрослых, поскольку беспечность подростков может привести к серьёзным последствиям.