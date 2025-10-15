Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов больше не входит в топ-15 рейтинга UFC P4P (pound-for-pound) — списка сильнейших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, передает BAQ.KZ.

Напомним, 19 августа Рахмонов стал первым в истории Казахстана спортсменом, вошедшим в этот престижный рейтинг, заняв 15-е место и сместив с него бразильца Чарльза Оливейру.

Однако в обновлённой версии рейтинга Оливейра вернул свою позицию после эффектной победы над Матеушем Гамротом на турнире в Рио-де-Жанейро. Бразилец завершил бой во втором раунде, вынудив соперника сдаться.

Топ-3 рейтинга P4P остался без изменений:

Илия Топурия (17-0) Ислам Махачев (27-1) Мераб Двалишвили (21-4)

Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон 7 декабря 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри по решению судей и довёл свою идеальную серию до 19 побед без поражений.

Несмотря на временное отсутствие в общем рейтинге P4P, Рахмонов по-прежнему остаётся одним из главных претендентов на титул в полусреднем весе.