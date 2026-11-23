UFC в Казахстане: названы две арены для первого турнира
23 Ноября 2026, 07:15
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23 Ноября 2026, 07:1523 Ноября 2026, 07:15
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«Алматы Арена» и «Барыс Арена» в Астане могут принять первый турнир UFC в Казахстане. Об этом сообщил Sports.kz со ссылкой на президента национальной федерации ММА Сагындык Мекеев.
По его словам, обе площадки подходят по вместимости и инфраструктуре. Они могут принять около 12 тысяч зрителей, а с учётом мест в партере — ещё две-три тысячи.
Ранее, 19 ноября, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что Казахстан ведёт переговоры с UFC о проведении первого турнира в стране в 2027–2028 годах.
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