«Алматы Арена» и «Барыс Арена» в Астане могут принять первый турнир UFC в Казахстане. Об этом сообщил Sports.kz со ссылкой на президента национальной федерации ММА Сагындык Мекеев.

По его словам, обе площадки подходят по вместимости и инфраструктуре. Они могут принять около 12 тысяч зрителей, а с учётом мест в партере — ещё две-три тысячи.

Ранее, 19 ноября, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что Казахстан ведёт переговоры с UFC о проведении первого турнира в стране в 2027–2028 годах.