Углерод в почву: Казахстан и Германия присматриваются к новому подходу в земледелии
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Казахстанские поля могут стать хранилищем углерода. Возможности такого земледелия в республике обсудили с немецкими специалистами в Министерстве сельского хозяйства, и площадку для будущих проектов уже присмотрели.
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов встретился с делегацией Независимого института по вопросам окружающей среды Германии (UfU). В нее вошли заместитель руководителя департамента регенеративного землепользования и климатической устойчивости института Сами Чельтикоглу и руководитель представительства в Центральной Азии Алия Мусина.
Речь шла о том, как сохранить плодородие почв, бережнее распоряжаться сельхозземлями и возвращать к жизни деградированные угодья.
Стороны обсудили правовую основу углеродных проектов, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение запасов органического углерода в почве. Зарубежный опыт предлагают переносить с поправкой на казахстанский климат и особенности местного сельского хозяйства.
Одной из площадок для совместных решений может стать РГП «ГИПРОЗем». У предприятия есть научная база и многолетний опыт изучения земельных ресурсов.
По итогам встречи Казахстан и Германия договорились развивать сотрудничество в углеродном земледелии и управлении землями.
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