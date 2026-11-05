  • Главная
  • Новости
  • Углерод в почву: Казахстан и Германия присматриваются к новому подходу в земледелии

Углерод в почву: Казахстан и Германия присматриваются к новому подходу в земледелии

5 Ноября 2026, 14:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baq.kz 5 Ноября 2026, 14:49
5 Ноября 2026, 14:49
69
Фото: baq.kz

Казахстанские поля могут стать хранилищем углерода. Возможности такого земледелия в республике обсудили с немецкими специалистами в Министерстве сельского хозяйства, и площадку для будущих проектов уже присмотрели.

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов встретился с делегацией Независимого института по вопросам окружающей среды Германии (UfU). В нее вошли заместитель руководителя департамента регенеративного землепользования и климатической устойчивости института Сами Чельтикоглу и руководитель представительства в Центральной Азии Алия Мусина.

Речь шла о том, как сохранить плодородие почв, бережнее распоряжаться сельхозземлями и возвращать к жизни деградированные угодья.

Стороны обсудили правовую основу углеродных проектов, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение запасов органического углерода в почве. Зарубежный опыт предлагают переносить с поправкой на казахстанский климат и особенности местного сельского хозяйства.

Одной из площадок для совместных решений может стать РГП «ГИПРОЗем». У предприятия есть научная база и многолетний опыт изучения земельных ресурсов.

По итогам встречи Казахстан и Германия договорились развивать сотрудничество в углеродном земледелии и управлении землями.

Самое читаемое

Наверх