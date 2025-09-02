Работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), наряду с обмелением и расширением суши, изменяют распределение волжского стока, сообщают в Волжско-Каспийском филиале КаспНИИРХ. Теперь значительная часть вод уходит в Средний Каспий, минуя восточные районы Северного Каспия, что отражается на его экосистеме, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным ученых, развитие глобальных логистических маршрутов усилило проникновение в Каспий чужеродных видов. Среди них — агрессивный гребневик Mnemiopsis leidyi, который оказывает негативное воздействие на биоресурсы. Кроме того, фиксируется появление средиземноморской мидии, новых паразитов рыб и необычно крупного динофитового церациума.

Специалисты отмечают, что на северо-западе моря происходит распреснение вод, а в целом усиливается изменение структуры бентоса и планктона. В последние годы скорость адаптации чужеродных организмов заметно возросла, что вызывает обеспокоенность экологов и рыбохозяйственных организаций.