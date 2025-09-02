  • 2 Сентября, 08:03
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Углубление Волго-Каспийского канала повлияло на экосистему Каспия

По данным ученых, развитие глобальных логистических маршрутов усилило проникновение в Каспий чужеродных видов.

Сегодня, 07:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Istockphoto Сегодня, 07:18
Сегодня, 07:18
148
Фото: Istockphoto

Работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), наряду с обмелением и расширением суши, изменяют распределение волжского стока, сообщают в Волжско-Каспийском филиале КаспНИИРХ. Теперь значительная часть вод уходит в Средний Каспий, минуя восточные районы Северного Каспия, что отражается на его экосистеме, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным ученых, развитие глобальных логистических маршрутов усилило проникновение в Каспий чужеродных видов. Среди них — агрессивный гребневик Mnemiopsis leidyi, который оказывает негативное воздействие на биоресурсы. Кроме того, фиксируется появление средиземноморской мидии, новых паразитов рыб и необычно крупного динофитового церациума.

Специалисты отмечают, что на северо-западе моря происходит распреснение вод, а в целом усиливается изменение структуры бентоса и планктона. В последние годы скорость адаптации чужеродных организмов заметно возросла, что вызывает обеспокоенность экологов и рыбохозяйственных организаций.

Самое читаемое

Наверх