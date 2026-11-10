Угля на зиму заготовили 62% от нужного: хватит ли тем, кто топит печи

Казахстанцам и коммунальному сектору на этот отопительный сезон нужно 7,3 млн тонн угля. Пока регионы заготовили 4,5 млн тонн. Об этом на заседании Правительства доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«Общая потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на текущий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн, в том числе для коммунально-бытового сектора – 1,6 млн тонн и населения – 5,7 млн тонн. На сегодня регионами заготовлено 4,5 млн тонн угля или 62% от общей потребности», – отметил министр.

Чтобы людям хватило угля, при Министерстве энергетики работает Республиканский штаб, в который вошли все заинтересованные стороны.

С крупными станциями ситуация спокойнее. На складах энергетических предприятий накоплено 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута, нормативный запас есть на всех станциях. Министерство утвердило график поставок 255 тыс. тонн «социального» мазута, отгрузка идет с сентября.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам следить не только за наличием угля, но и за ценой.