Угнал авто со штрафстоянки: в Алматы полиция поймала злостного должника
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Необычный случай произошёл в Алматы: водитель самовольно забрал свою машину со специализированной штрафстоянки, после чего его пришлось разыскивать полиции. Автомобиль ранее водворили на стоянку из-за многочисленных неисполненных административных штрафов. Спустя несколько часов мужчина приехал туда якобы за документами, но вместо этого сел за руль и уехал.
Полиция начала поиски. Машину обнаружили и заблокировали на проспекте Райымбека недалеко от улицы Кудерина. После этого автомобиль повторно эвакуировали на штрафстоянку. В отношении водителя составили три административных протокола. Кроме того, по факту самовольного выезда со стоянки возбуждено уголовное дело.
Мужчину доставили в управление полиции Жетысуского района. В полиции напомнили, что самовольный выезд со специализированной стоянки влечёт правовые последствия.
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