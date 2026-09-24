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Угнал авто со штрафстоянки: в Алматы полиция поймала злостного должника

24 Сентября 2026, 08:56
АВТОР
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ДП Алматы 24 Сентября 2026, 08:56
24 Сентября 2026, 08:56
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Фото: ДП Алматы

Необычный случай произошёл в Алматы: водитель самовольно забрал свою машину со специализированной штрафстоянки, после чего его пришлось разыскивать полиции. Автомобиль ранее водворили на стоянку из-за многочисленных неисполненных административных штрафов. Спустя несколько часов мужчина приехал туда якобы за документами, но вместо этого сел за руль и уехал.

Полиция начала поиски. Машину обнаружили и заблокировали на проспекте Райымбека недалеко от улицы Кудерина. После этого автомобиль повторно эвакуировали на штрафстоянку. В отношении водителя составили три административных протокола. Кроме того, по факту самовольного выезда со стоянки возбуждено уголовное дело.

Мужчину доставили в управление полиции Жетысуского района. В полиции напомнили, что самовольный выезд со специализированной стоянки влечёт правовые последствия.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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