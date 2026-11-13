Уголь покидает Алматы: базы планируют перенести в область

Угольные базы готовятся к выезду из Алматы. До конца 2026 года на городские площадки планируют прекратить поставки угля по железной дороге и завершить расторжение договоров аренды, а сами базы перенесут в Алматинскую область.

Параллельно бизнес пересаживают с твердого топлива на газ. Из 2 395 объектов на газ уже перешли 1 879. Еще 516 по-прежнему топят углем и другими видами твердого топлива.

Уровень газификации частного сектора города составляет 99,6%. Эта цифра показывает, что техническая возможность подключить дома к природному газу есть, но не означает, что газом пользуются все.

Ход переноса угольных баз рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по вопросам экологии.

Все эти меры направлены на то, чтобы снизить загрязнение воздуха в Алматы. Параллельно в городе поэтапно вводят зону с низким уровнем выбросов (LEZ).