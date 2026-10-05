Уголь в Астане: где купить и сколько стоит тонна

В Астане цены на основные марки угля к началу октября остались на уровне середины сентября. Самая доступная из представленных марок по-прежнему стоит 16 800 тенге за тонну.

Если откладывали покупку на потом, сейчас можно сверить цены и ближайшие адреса.

Средняя стоимость угля сейчас такая

Шубаркуль 19 500 тенге за тонну

Каражыра 18 800 тенге за тонну

Майкуба 16 800 тенге за тонну

Точки продажи находятся по адресам

В столице продолжают работать 14 точек продажи и 10 складов. Реализацией занимаются восемь компаний.

ул. Герцена, 4/1

ул. Герцена, 6/2

ул. Коктал, 28/2

ул. Макат, 40

ул. Жамбыла Жабаева, 76

ул. Дулатова, 182/1

ул. Макат, 4/1

проезд 70, № 9А

ТЭЦ-2

ул. 101, 30Б

ул. Литейная, 44

ул. Коктал, 28

ул. Герцена, 6Б

Все точки и склады оснащены техникой для погрузки и разгрузки.

Перед поездкой лучше проверить наличие

Хотя средние цены с сентября не изменились, наличие конкретной марки угля в отдельных точках может отличаться.

Уточнить запасы, актуальную стоимость и адрес ближайшей точки можно по номеру 109.

Если закупку на отопительный сезон еще откладывали, перед поездкой лучше сначала позвонить и проверить наличие нужной марки.