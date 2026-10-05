Уголь в Астане: где купить и сколько стоит тонна

5 Октября 2026, 09:39
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Акимат города Астаны 5 Октября 2026, 09:39
5 Октября 2026, 09:39
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Фото: Акимат города Астаны

В Астане цены на основные марки угля к началу октября остались на уровне середины сентября. Самая доступная из представленных марок по-прежнему стоит 16 800 тенге за тонну.

Если откладывали покупку на потом, сейчас можно сверить цены и ближайшие адреса.

Средняя стоимость угля сейчас такая

  • Шубаркуль 19 500 тенге за тонну
  • Каражыра 18 800 тенге за тонну
  • Майкуба 16 800 тенге за тонну

Точки продажи находятся по адресам

В столице продолжают работать 14 точек продажи и 10 складов. Реализацией занимаются восемь компаний.

  • ул. Герцена, 4/1
  • ул. Герцена, 6/2
  • ул. Коктал, 28/2
  • ул. Макат, 40
  • ул. Жамбыла Жабаева, 76
  • ул. Дулатова, 182/1
  • ул. Макат, 4/1
  • проезд 70, № 9А
  • ТЭЦ-2
  • ул. 101, 30Б
  • ул. Литейная, 44
  • ул. Коктал, 28
  • ул. Герцена, 6Б

Все точки и склады оснащены техникой для погрузки и разгрузки.

Перед поездкой лучше проверить наличие

Хотя средние цены с сентября не изменились, наличие конкретной марки угля в отдельных точках может отличаться.

Уточнить запасы, актуальную стоимость и адрес ближайшей точки можно по номеру 109.

Если закупку на отопительный сезон еще откладывали, перед поездкой лучше сначала позвонить и проверить наличие нужной марки.

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