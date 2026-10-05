Уголь в Астане: где купить и сколько стоит тонна
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В Астане цены на основные марки угля к началу октября остались на уровне середины сентября. Самая доступная из представленных марок по-прежнему стоит 16 800 тенге за тонну.
Если откладывали покупку на потом, сейчас можно сверить цены и ближайшие адреса.
Средняя стоимость угля сейчас такая
- Шубаркуль 19 500 тенге за тонну
- Каражыра 18 800 тенге за тонну
- Майкуба 16 800 тенге за тонну
Точки продажи находятся по адресам
В столице продолжают работать 14 точек продажи и 10 складов. Реализацией занимаются восемь компаний.
- ул. Герцена, 4/1
- ул. Герцена, 6/2
- ул. Коктал, 28/2
- ул. Макат, 40
- ул. Жамбыла Жабаева, 76
- ул. Дулатова, 182/1
- ул. Макат, 4/1
- проезд 70, № 9А
- ТЭЦ-2
- ул. 101, 30Б
- ул. Литейная, 44
- ул. Коктал, 28
- ул. Герцена, 6Б
Все точки и склады оснащены техникой для погрузки и разгрузки.
Перед поездкой лучше проверить наличие
Хотя средние цены с сентября не изменились, наличие конкретной марки угля в отдельных точках может отличаться.
Уточнить запасы, актуальную стоимость и адрес ближайшей точки можно по номеру 109.
Если закупку на отопительный сезон еще откладывали, перед поездкой лучше сначала позвонить и проверить наличие нужной марки.
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