По данным платформы Climate Trace, одна из теплоэлектроцентралей Алматы, ТЭЦ‑2, попала в топ‑10 мировых стационарных источников выбросов PM₂.₅ - мелкой взвеси, опасной для здоровья, которую алмаатинцы вдыхают ежедневно. Это тревожный сигнал: город, многие годы борющейся со смогом и загрязнённым воздухом, вновь оказался в центре экологической повестки. Корреспондент Baq.kz выяснил, каковы причины, что об этом думают эксперты, и как власти планируют улучшать ситуацию.

Почему ТЭЦ‑2 оказалась в "чёрном списке"

Специалисты фонда Almaty Air Initiative пришли к выводу, что ТЭЦ‑2 входит в число крупнейших источников выбросов PM₂.₅ среди объектов мира. В 2024 году фиксировались десятки тонн этих частиц от ТЭЦ: только за год - порядка 94 тонн этих микрочастиц.

Дело в том, что ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 используют высокозольный уголь, что усиливает проблему: в процессе сжигания образуется большое количество мелкодисперсной пыли и токсичных соединений. В масштабе города, по версии по версии IQAir, Алматы занимает второе место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха (на определённые даты) - с высоким AQI и превышениями предельных норм.

Уголь, используемый на ТЭЦ, содержит много примесей, зольность высокая. При сжигании образуются мельчайшие частицы, которые тяжело отфильтровать. Кроме того, многие системы очистки, фильтрации, улавливания золы и пыли - технически устаревшие или недостаточно эффективны. На ТЭЦ нет современных фильтров последнего поколения, электрофильтров и систем промывки газов.

"Мы давно предупреждали: если не обновить системы очистки на ТЭЦ, проблема не исчезнет. Попадание в мировые рейтинги - это тревожный сигнал. Нужен план "апгрейда" ТЭЦ и постепенный отказ от угля. Экибастузский уголь сильно загрязняет среду", - говорит эколог и общественный деятель Абай Ерекенов.

Динамика концентрации PM₂.₅ за последние 6 лет (2019–2025 гг.)

На графике видно, что показатели PM₂.₅ растут в зимний сезон, достигая пика в 2024–2025 годах.

Интересно, что основной вклад в загрязнение города вносят ТЭЦ‑2 – это около 40%, частные дома на угле и дровах тоже – на их долю приходится 30%, на транспорт 20%, на промышленные объекты 10%.

По выбросам в атмосферу ТЭЦ‑2 Алматы уступает лишь крупнейшим угольным станциям Индии и Китая. Но если сравнивать один казахстанский город с густонаселёнными мегаполисами мира, становится очевидно, эффективные способы борьбы с загрязнениями воздуха в Алматы не применялись.

Существует еще несколько причин, из-за которых воздух в Алматы становится более загрязнённым. Во-первых, город находится в горной котловине и создаёт условия для застоя воздуха: зимой холодный воздух, ветра нет, а температурные инверсии "запирают" загрязнение в нижних слоях атмосферы. Во-вторых, до недавнего времени измерительных станций и автоматизированных постов было недостаточно. Плюс слабая система уведомления населения об ухудшении качества воздуха.

Как власти борются с проблемой

В прошлом году Управление экологии города выделило 10 миллиардов 771 миллионов тенге на мероприятия по оздоровлению окружающей среды. Эти цифры дают представление: ТЭЦ-2 - не просто локальный загрязнитель, а глобально заметный источник выбросов, который влияет не только на Алматы, но и на региональную экологию.

Расходы на экологические программы выросли с 3,1 млрд тенге в 2018 году до 10,7 млрд тенге в 2024 году.

Расходы акимата на экологию (2018–2024 гг.)

На ТЭЦ технологии начали обновляться: акимат установил восемь стационарных и два передвижных автоматизированных поста мониторинга воздуха.

Посты мониторинга воздуха в Алматы:

В планах города - переоснащение фильтрационных систем: электрофильтры, системы "мокрой" и "сухой" очистки, десульфурации и разделения золы. Постепенно будут переходить на менее загрязняющее топливо - газ или более чистый уголь, если возможно. Также власти запустили проект информирования населения через LED-экраны о качестве воздуха.

В Алматы по всем трем источникам загрязнения ведутся работы – по ТЭЦ-2, частным домам на угле/дровах и автомобилям. В планах – снизить выбросы, внедрить "зелёный транспорт" - увеличить число электробусов и газовых автобусов, обновить парк общественного транспорта, а также построить новые линии общественного транспорта и ограничить въезд старых автомобилей без катализатора, зоны с низким уровнем выбросов (LEZ - Low Emission Zones).

Кроме того, вокруг ТЭЦ будут создавать так называемые "зеленые пояса" и "зеленые островки", чтобы препятствовать распространению пыли. Там появятся растения-аккумуляторы металлов - каштан, можжевельник и другие.

Что касается частного сектора, здесь будут снижать использование угля, печи постепенно заменят на газ, электричество и централизованное отопление в районах, где это возможно.

Строить новые микрорайоны обещают с учетом ветровых коридоров и вентиляции, чтобы минимизировать преграды для движения воздуха.

Мнение экспертов и пути выхода из кризиса

По мнению экспертов, ошибка градостроительной политики в том, что власти возвращаются к решениям, которые предлагались экспертами ещё 10–15 лет назад.

Эколог Абай Ерекенов напоминает, что идея модернизации энергетической системы Алматы вовсе не нова - город уже много лет имел готовые проектные решения, позволяющие поэтапно отказаться от угольных мощностей. По его словам, ещё на этапе разработки генерального плана города обсуждалось постепенное замещение устаревших теплоисточников современными когенерационными установками - компактными станциями, которые одновременно производят тепло и электроэнергию с высоким КПД.

"В проекте последнего Генплана на месте всех этих котельных, ТЭЦ, ГРЭС предлагалось создать когенерационные установки - то, что власти сейчас делают только на ТЭЦ-2, только в меньших масштабах. Если перевести ТЭЦ на газ, там освобождаются земельные участки, где складировался уголь. По всему городу таких объектов свыше сотни. И они были включены в первоначальный вариант генплана, причем эту идею предлагали сами проектировщики документа, но потом отказались", - говорит Ерекенов.

Он объясняет, что геотопительные системы - это тепловые насосы, основанные на принципах кондиционеров и холодильников, и подробно описывает их эффективность и преимущества перед традиционными котельными.

"Тепловой насос - это кондиционер инверторный, который забирает тепло внутри и выбрасывает его наружу. Зимой - наоборот, забирает тепло с улицы и перекачивает в дом. У таких систем коэффициент эффективности может достигать 5:1 - то есть на 1 киловатт электроэнергии они выдают 5 киловатт тепла. В Европе и США это давно распространено", - рассказывает эколог.

По его словам, в Алматы можно внедрять комбинированные решения: геотермальные и солнечные установки для торговых центров, офисных зданий и больших жилых комплексов. Это снизит нагрузку на городскую энергосистему и сократит выбросы.

Однако, по его словам, ключевые пункты этой программы были исключены из финального варианта Генерального плана без участия экспертов и общественности.

Эколог подчёркивает, что модернизация не должна сводиться к одной ТЭЦ-2.

"Всё свели к ТЭЦ-2, а ведь у нас сотни котельных. В материалах Генплана города они все перечислены. Чтобы очистить воздух, надо газифицировать всё - не просто жечь газ, как под чайником, а ставить когенерационные установки – они компактные и энергоэффективны - на тысячу кубов газа дают больше тепла и электроэнергии, чем обычные котельные. Тарифы будут ниже, а воздух – чище и люди не будут возмущаться. Причем реализовать все это можно за два-три года", - отмечает эксперт.

Эколог подчёркивает: международные партнёры готовы помогать Казахстану финансово и технологически. ЕБРР и европейские производители готовы финансировать тепловые насосы и когенерацию под низкие кредиты, но акимат не использует эти возможности.

"Европейский банк реконструкции и развития, который финансирует когенерацию на ТЭЦ-2, готов кредитовать и частный бизнес по льготным ставкам. Деньги выделены, даже искать не надо. Если я владелец офиса и хочу перейти на тепловой насос или когенерацию, я могу взять льготный кредит. Они готовы финансировать и частные дома. Если я ставлю тепловой насос, я отключаюсь от городской сети - нагрузка на город снижается. И европейские производители - итальянцы, немцы - готовы давать экспортно-импортные кредиты под поставку оборудования", - говорит эксперт.

Другие источники загрязнения города

Эксперты с властями согласны, ТЭЦ - остается самым заметным "вершком айсберга", но есть и другие загрязнители. Это, по их мнению, не только тысячи частных домов на угле и дровах, старые автомобили, но и промышленность.

Абай Ерекенов приводит детальную классификацию основных источников загрязнения воздуха в Алматы - по уровням вклада. Так, по его мнению, основные загрязнители: ТЭЦ, ГРЭС и угольные котельные, далее - промышленность, включая литейные производства прямо в черте города.

"Их надо выносить за пределы, хотя бы в сторону Кунаева. На следующем месте - Международный аэропорт Алматы. Один самолёт типа "Боинг" за год сжигает столько керосина, сколько двести тысяч автомобилей. А ведь аэропорт планирует увеличить число пассажиров. По Генплану Международный аэропорт Алматы хотели перенести в сторону Капшагая, но потом выбросили эту идею. Так как туркам строить новый аэропорт дорого. На четвертом месте – тяжелый транспорт – это китайские грузовики и автобусы, которые не соответствуют никаким экологическим стандартам. Через год эксплуатации они разваливаются и отравляют воздух вокруг себя. И при этом их продолжают закупать. И на последнем месте - старые легковые автомобили. Современные машины класса евро-4 или евро-5 почти не выбрасывают загрязнений, если заправляться нормальным топливом", - говорит эколог.

Эколог добавляет, что заявления о "развитии общественного транспорта" в Генплане – не подкреплено реальными исследованиями пассажиропотока Алматы. Он связывает отсутствие инфраструктурных решений с тем же механизмом бюрократической подмены: исследования отсутствуют, а все реальные экспертные замечания проигнорированы.

"Власти говорят - пересаживайтесь на общественный транспорт. А почему в Генплане нет этого самого транспорта? Если хотите, чтобы люди пересели, стройте метро. Система общественного транспорта подразумевает, что из любой точки города можно уехать тремя видами общественного транспорта. У нас этого нет. И это не только наше мнение, международные эксперты, проводившие тут исследования, говорят то же самое. Наши разработчики не выполняли исследований транспортных и пассажирских потоков", - говорит эколог.

Он подчёркивает, что в распоряжении властей Алматы были уникальные данные, которые могли бы стать основой для разумного градостроительного планирования и экологической реформы. Однако результаты профессиональных исследований, проведённых американскими экспертами, так и не были использованы.

"Исследования, приведённые американцами в Алматы в течение двух лет, акимат просто не использовал. Хотя эти исследования за 2016-2017 годы подарили властям бесплатно. Там был транспортный поток, пассажирский поток. Там ведь стояло оборудование, которое считало не только машины и автобусы, но и количество пассажиров. Они выполнили весь расчёт", - отмечает эколог.

Попадание ТЭЦ-2 Алматы в топ загрязнителей мира - сигнал тревоги: город стоит на рубеже экологического кризиса, и без серьёзных мер - модернизации, строгого контроля, перехода на чистые технологии - ситуация будет продолжать ухудшаться.

Если акимат, экологи и бизнес найдут консенсус, заложат чёткий план развития, выделят средства и ответственно его реализуют - Алматы может перестать быть одним из "самых грязных городов".