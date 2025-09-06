  • 6 Сентября, 12:21

Уголовное дело начато в отношении экс-главы финпола Кайрата Кожамжарова

Об этом сообщили в Генпрокуратура РК.

Сегодня, 12:00
В отношении бывшего председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

Ему вменяют превышение должностных полномочий, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путём в разные периоды его работы на руководящих постах.

"По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров.  

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

