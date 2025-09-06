В отношении бывшего председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

Ему вменяют превышение должностных полномочий, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путём в разные периоды его работы на руководящих постах.