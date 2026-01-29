В акимате Алматы подтвердили информацию о случае буллинга в одной из частных школ города, после которого ученица оказалась в реанимации. По данному факту создана специальная мониторинговая группа, начато расследование, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении образования Алматы, по поручению городских властей сформирована межведомственная комиссия.

– Управление образования города Алматы информирует о создании специальной мониторинговой группы по данному случаю. В её состав вошли профильные эксперты Управления, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, а также представители Общественного совета города и правоохранительных органов, – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в работе группы участвуют сотрудники Управления полиции Наурызбайского района и ювенальной полиции ДП города Алматы.

– На текущий момент группа уже приступила к работе непосредственно в частной школе. Проводится всестороннее изучение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вопрос находится на особом контроле, – подчеркнули в акимате.

Одновременно факт расследуется правоохранительными органами. В Департаменте полиции Алматы сообщили о начале досудебного производства.

– По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района города Алматы возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что правовая оценка действиям ответственных лиц будет дана по итогам расследования.

– Процессуальные меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством, – уточнили в ДП города Алматы.

О произошедшем ранее стало известно из публикации в социальных сетях, которую разместил отец пострадавшей девочки. Мужчина сообщил, что на протяжении длительного времени обращался к администрации школы с жалобами на травлю со стороны одноклассников, однако, по его словам, ситуация оставалась без должной реакции.

В своём посте он написал, что неоднократно просил руководство школы вмешаться и остановить буллинг, однако получал формальные ответы. В день инцидента, по его словам, ребёнок оказался в критическом состоянии и был доставлен в реанимацию. Отец также заявил о намерении добиваться тщательного расследования и привлечения к ответственности всех, кто, по его мнению, знал о происходящем, но не предпринял мер.