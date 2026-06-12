Уголовное преследование Данияра Мейрхана по эпизоду с покупкой телефона прекращено

Следствие прекратило уголовное преследование бывшего главы Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана по эпизоду, связанному с покупкой мобильного телефона.

Орган следствия прекратил уголовное преследование в отношении Данияра Мейрхана. Напомню, его бывший подчиненный указал о том, что он покупал в рассрочку телефон для Мейрхана. Правда, сделал это он на деньги самого Данияра. Ну, и отмечу, что все это было в 2024 году, — написала в соцсетях адвокат Алия Жаманбаева.

Она также заявила, что намерена добиваться правовой оценки фактов распространения материалов досудебного расследования в публичном пространстве, поскольку, по мнению стороны защиты, это нанесло ущерб репутации ее подзащитного.

Проверка в отношении Данияра Мейрхана началась весной 2026 года после обращений сотрудников ведомства. На время разбирательства он был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ранее МВД сообщало о прекращении другого расследования в отношении Мейрхана по статье о сталкинге в связи с отсутствием состава правонарушения.