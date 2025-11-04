С 16 сентября в Казахстане вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс — статья 125-1 "Принуждение к браку", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Она предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также за принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, а виновным грозит лишение свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет. Исключена норма, позволявшая избежать наказания похитителю в случае добровольного освобождения жертвы: теперь ответственность наступает независимо от последующего освобождения.

С момента вступления поправки в силу подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкент. В ходе проведённых мероприятий задержано 15 лиц. По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Ведомство продолжит работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения.