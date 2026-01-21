Уголовную ответственность за утечку данных предлагают ввести в Казахстане
На заседании правительства Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил о новых мерах по защите персональных данных граждан в рамках цифровизации госфункций, передает BAQ.KZ.
Новый подход предусматривает строгие санкции за нарушение безопасности информации.
"Реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации, мы переходим к политике "нулевой терпимости" в этой области. Любой факт безответственного обращения с данными должен быть наказан в соответствии с законом", — подчеркнул Коняшкин.
Среди предложенных мер – увеличение лимита административных штрафов до 5000 месячных расчетных показателей и введение уголовной ответственности за массовую утечку персональных данных.
