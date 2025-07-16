Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан", передает BAQ.KZ



Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие.



Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.



Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.



Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.



Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.



Текст Закона публикуется в печати.