Уголовную систему Казахстана ждёт масштабная перезагрузка
Президент утвердил масштабные поправки.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан", передает BAQ.KZ
Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие.
Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.
Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.
Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.
Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.
Текст Закона публикуется в печати.
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