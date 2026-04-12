Угон авто закончился смертельным ДТП в Усть-Каменогорске
Погибли два человека.
Сегодня 2026, 12:16
Сегодня 2026, 12:16Сегодня 2026, 12:16
Фото: Скриншот видео
В Усть-Каменогорске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного автомобиля, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 10 апреля 35-летний мужчина угнал автомобиль Honda Inspire и двигался по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате сильного удара оба водителя скончались на месте. Пассажир Mercedes получил различные травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП, повлекшего гибель двух человек, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
