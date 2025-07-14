В центре Павлодара случилась дорожная трагедия — угонщик на чужом автомобиле врезался в скопление машин, ожидавших зелёный свет светофора, передает BAQ.KZ. В результате мужчина погиб, а водители и пассажиры на других авто получили травмы. По факту угона и ДТП полиция возбудила уголовное дело.

13 июля мужчина совершил угон автомашины марки Mercedes, после чего, на пересечении улиц Ломова – проспекта им.Н.Назарбаева, совершил столкновение с автомашинами LADA Granta и Hyundai Tucson. В результате угонщик скончался на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

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По словам владельца угнанного автомобиля Расима, он отлучился на пару минут от машины — и стал свидетелем, как незнакомец сел за руль, завёл двигатель и рванул вперёд.

Машина была угнана, угонщик был в нетрезвом состоянии, может и даже под какими то веществами. Даже не нажимая на тормоз, влетел в колону машин стоящую на красном, - написал он в соцсетях.

Ещё пятеро участников аварии оказались в больнице: девятилетняя девочка и 29‑летняя женщина доставлены для обследования и лечения. Двое — 60‑летняя пенсионерка и трёхлетняя малышка — после осмотра медиков отправились домой.