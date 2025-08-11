В Таразе полицейские пресекли попытку угона автомобиля стоимостью около 30 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Машину вернули законному владельцу, а подозреваемого задержали.

По данным полиции, житель Павлодара приобрёл автомобиль LI-9 в автосалоне Алматы и оформил доставку эвакуатором. Однако в процесс вмешался неизвестный, который, представившись владельцем, убедил водителя эвакуатора изменить маршрут и оставить машину на городской стоянке. После этого злоумышленник заказал другой эвакуатор и вывез автомобиль за пределы города.

Настоящий владелец, заметив по GPS, что транспорт движется в другую сторону, обратился в полицию. Информация об автомобиле была оперативно передана патрульным экипажам, и сотрудники батальона патрульной полиции совместно с центральным оперативным управлением УП Тараза быстро обнаружили машину.

В момент задержания подозреваемый направлялся в автосервис, чтобы скрыть следы и подготовить транспорт к дальнейшему сбыту. Владелец автомобиля поблагодарил правоохранителей за оперативную работу и профессионализм.