Угоняли скот с пастбищ ночью: в Жамбылской области подозревают троих
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В Жамбылской области троих человек заподозрили в серии краж скота. По данным прокуратуры, за несколько месяцев с пастбищ Сарысуского района пропали 23 головы общей стоимостью 11,5 млн тенге.
Кражи происходили с 10 октября 2025 года по 7 марта 2026 года. Как установило следствие, скот угоняли с пастбищ ночью.
Группу выявили прокуратура и полиция во время оперативно-розыскных мероприятий.
Ущерб владельцам животных уже возместили полностью.
Уголовное дело расследовали по статье о скотокрадстве, совершенном группой лиц. Материалы с обвинительным актом направили в суд.
В прокуратуре рассказали еще об одном деле в Сарысуском районе. Другого человека признали виновным в краже трех голов скота. Суд назначил ему реальное лишение свободы. Срок в сообщении не уточняется.
Всего с начала года в районе зарегистрировали девять преступлений, связанных со скотокрадством. Семь из них раскрыты. Раскрываемость составила 77,7%.
В прокуратуре напомнили, что за кражу чужого скота в зависимости от обстоятельств грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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