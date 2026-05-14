Угроза саранчи не подтвердилась на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном

В Казахстан продолжается масштабная борьба с саранчой, к мониторингу подключены соседние государства, передает BAQ.kz.

В стране уже обработано 385 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель против саранчи. Для этого используются высокоэффективные фитосанитарные препараты.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы, особое внимание уделяется приграничным территориям.

"На сегодняшний день совместно со специалистами Узбекистана и Кыргызстана проведены обследования приграничных территорий. Очагов саранчи на приграничных участках не выявлено", - сообщил он на пресс-конференции в Служба центральных коммуникаций.

В ближайшее время планируется расширить сотрудничество.

"Проведение совместных обследований с Россией и Китаем запланировано на конец мая текущего года", - добавил вице-министр.

Власти подчеркивают, что координация с соседними странами позволяет оперативно выявлять и предотвращать распространение вредителей.

Ранее в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Сакен Каныбеков также заявляли, что в 2026 году значительного ущерба сельскому хозяйству от саранчи не ожидается. Однако борьба с вредителем будет продолжаться в круглосуточном режиме. Председатель сообщил, что в регионах уже выстроена системная работа по борьбе с саранчой.