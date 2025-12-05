В Костанае специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело местного жителя, который угрожал пневматическим оружием в общественном месте, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Наша газета". Инцидент произошёл вечером 27 ноября. Гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал оружием и направил его на женщину с собакой, нецензурно выражаясь и нарушая общественный порядок.

По словам мужчины, он обнаружил оружие у подъезда и действовал якобы в целях самообороны. Женщина заявила, что мужчина сразу направил оружие на неё, и попытка отобрать его вызвала сопротивление. На помощь выбежали родственники, один из которых сумел вырвать оружие из рук обидчика.

Суд признал костанайца виновным по ч. 1 ст. 343 КоАП РК (мелкое хулиганство) и назначил административный арест на 5 суток. Постановление ещё не вступило в законную силу.