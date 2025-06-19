В Уральске сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у местных предпринимателей, передает BAQ.KZ.

В результате спецоперации задержаны восемь казахстанцев. По решению суда двое из них заключены под стражу.

По данным ведомства, действия задержанных оказывали негативное влияние на предпринимательскую среду в регионе, создавая угрозу для законной коммерческой деятельности.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.

Досудебное расследование ведется по статье "Вымогательство".

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