Угрожали предпринимателям: в Уральске задержали банду вымогателей
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В Уральске сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у местных предпринимателей, передает BAQ.KZ.
В результате спецоперации задержаны восемь казахстанцев. По решению суда двое из них заключены под стражу.
По данным ведомства, действия задержанных оказывали негативное влияние на предпринимательскую среду в регионе, создавая угрозу для законной коммерческой деятельности.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.
Досудебное расследование ведется по статье "Вымогательство".
Дополнительная информация не разглашается в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
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