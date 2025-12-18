В рамках реализации принципа "Закон и порядок" сотрудники полиции продолжают системную работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений. Основное внимание уделяется выявлению и пресечению противоправных действий, в том числе среди маргинальной молодежи, а также оперативному реагированию на обращения и сигналы от населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне в Уральске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали 21-летнего жителя региона, подозреваемого в систематическом вымогательстве денежных средств. По данным следствия, в течение нескольких месяцев он, угрожая физической расправой, требовал у 24-летнего жителя области крупные суммы денег.

Кроме того, подозреваемый заставлял потерпевшего оформлять микрокредиты, после чего присваивал полученные средства. Общая сумма причиненного ущерба превысила 4 млн тенге. В полиции уточнили, что 11 декабря данный гражданин уже был осужден по другому уголовному делу к 6 годам ограничения свободы, однако в тот же день вновь стал фигурантом нового расследования.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По делу продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции напомнили, что вымогательство относится к категории тяжких преступлений и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.