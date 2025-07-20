Угрозу цунами из-за сильного землетрясения ожидают на Камчатке
Власти России рекомендуют жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность.
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В акватории Тихого океана прошли сильные землетрясения, в связи с чем объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
По сообщению управления МЧС по региону, максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъём до 0,19 м".
"По расчетам Камчатского Центра наблюдения и предупреждения о цунами, возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - отметили в ведомстве.
В министерстве рекомендуют жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров, или уйти от берега не менее чем на 2-3 километра.
"Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега", - сообщает МЧС.
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