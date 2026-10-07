Ухудшение погоды ожидается на республиканских автодорогах
7 Октября 2026, 09:00
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7 Октября 2026, 09:007 Октября 2026, 09:00
177Фото: Qazcontent
7 октября 2026 года в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
В связи с ухудшением погодных условий КазАвтоЖол просит водителей соблюдать скоростной режим, правила безопасности и проявлять особую осторожность на дорогах.
Дополнительную информацию о дорожной обстановке можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.
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