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Ухудшение погоды ожидается на республиканских автодорогах

7 Октября 2026, 09:00
АВТОР
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Qazcontent 7 Октября 2026, 09:00
7 Октября 2026, 09:00
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Фото: Qazcontent

7 октября 2026 года в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

В связи с ухудшением погодных условий КазАвтоЖол просит водителей соблюдать скоростной режим, правила безопасности и проявлять особую осторожность на дорогах.

Дополнительную информацию о дорожной обстановке можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.

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