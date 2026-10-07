Ухудшение погоды ожидается на республиканских автодорогах

7 октября 2026 года в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

В связи с ухудшением погодных условий КазАвтоЖол просит водителей соблюдать скоростной режим, правила безопасности и проявлять особую осторожность на дорогах.

Дополнительную информацию о дорожной обстановке можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.