Легендарный турнир на лондонской траве поставил точку в теннисной летописи сезона, передает BAQ.KZ. У мужчин титул завоевал Янник Синнер — первая ракетка мира из Италии. В захватывающем финале он взял верх над чемпионом Ролан Гаррос-2025 Карлосом Алькарасом из Испании. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера, который продемонстрировал мощь, выдержку и зрелую игру на всех участках корта. Это его первый титул Уимблдона, и он закрепляет его как лидера сезона.

Женская сетка завершилась историческим разгромом. Ига Швёнтек, звезда польского тенниса и четырёхкратная чемпионка Ролан Гаррос, наконец завоевала и "травяную вершину". В финале она буквально уничтожила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0 за 57 минут. Такого финала не было более века. Швёнтек стала первой женщиной за всю эпоху Открытой эры, кто выиграл Уимблдон с двумя "баранками" в решающем матче.

IGA SWIATEK WIMBLEDON CHAMPION 🏆✨@iga_swiatek completes an incredible final to defeat Anisimova and win her sixth Grand Slam and first Wimbledon title.#Wimbledon pic.twitter.com/a5Pn8nConD