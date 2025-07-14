Легендарный турнир на лондонской траве поставил точку в теннисной летописи сезона, передает BAQ.KZ. У мужчин титул завоевал Янник Синнер — первая ракетка мира из Италии. В захватывающем финале он взял верх над чемпионом Ролан Гаррос-2025 Карлосом Алькарасом из Испании. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера, который продемонстрировал мощь, выдержку и зрелую игру на всех участках корта. Это его первый титул Уимблдона, и он закрепляет его как лидера сезона.

Женская сетка завершилась историческим разгромом. Ига Швёнтек, звезда польского тенниса и четырёхкратная чемпионка Ролан Гаррос, наконец завоевала и "травяную вершину". В финале она буквально уничтожила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0 за 57 минут. Такого финала не было более века. Швёнтек стала первой женщиной за всю эпоху Открытой эры, кто выиграл Уимблдон с двумя "баранками" в решающем матче.

IGA SWIATEK WIMBLEDON CHAMPION 🏆✨@iga_swiatek completes an incredible final to defeat Anisimova and win her sixth Grand Slam and first Wimbledon title.#Wimbledon pic.twitter.com/a5Pn8nConD — wta (@WTA) July 12, 2025

Финальные встречи традиционно прошли при аншлаге: за игрой следили члены королевской семьи, включая принца Уильяма с детьми. Трофеи по традиции вручала принцесса Уэльская — Кейт Миддлтон. Победа на Уимблдоне укрепила позиции обоих спортсменов в мировом рейтинге. Синнер уверенно удерживает первое место у мужчин, а Швёнтек поднялась на третью строчку в женском зачёте.

Наши спортсмены тоже проявили себя: Александр Бублик в драматичном пятисетовом поединке уступил испанцу Хайме Мунару в первом круге — достойное и упорное сопротивление, но не хватило воли на продолжение. Бейбит Жукаев стал первым казахстанцем в истории, прошедшим квалификацию и выйдя в основную сетку Уимблдона — это беспрецедентный успех, особенно для тенниса нашей страны

В юниорском разряде Амир Омарханов вместе с партнёром из России вышел в четвертьфинал парного турнира — отличный результат и перспективный старт.