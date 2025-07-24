Казахстан опроверг приостановку экспорта нефти через Черное море
Отгрузка казахстанской нефти через морские порты Российской Федерации не приостановлена.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан опроверг приостановку экспорта нефти через Черное море, о которой сообщил Reuters, передает BAQ.KZ.
Информационное агентство Reuters сообщило, что экспорт казахстанской нефти через черноморские порты приостановлен в связи с новым указом президента России Владимира Путина. Согласно публикации, документ временно запрещает иностранным танкерам загружаться в российских портах без одобрения ФСБ, что затрудняет работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
По информации Reuters, речь идёт о нефти, транспортируемой через терминал Южная Озереевка в Новороссийске, откуда отгружается более 80% всего объема казахстанского экспорта. Агентство оценивает возможное сокращение поставок как более 2% от общего объема мировой нефти.
Однако в Министерстве энергетики Казахстана опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что "на сегодняшний день отгрузка казахстанской нефти через морские порты Российской Федерации не приостановлена".
Что касается ситуации в порту Усть-Луга, то, по данным министерства, в связи с усилением мер по обеспечению безопасности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансОйл" ведёт переговоры с российской стороной — ООО "Невская трубопроводная компания".
В Reuters также указали, что российская сторона и сам КТК воздержались от официальных комментариев. Один из источников агентства выразил надежду, что ограничения будут сняты в течение ближайших дней.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи