Казахстан опроверг приостановку экспорта нефти через Черное море, о которой сообщил Reuters, передает BAQ.KZ.

Информационное агентство Reuters сообщило, что экспорт казахстанской нефти через черноморские порты приостановлен в связи с новым указом президента России Владимира Путина. Согласно публикации, документ временно запрещает иностранным танкерам загружаться в российских портах без одобрения ФСБ, что затрудняет работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По информации Reuters, речь идёт о нефти, транспортируемой через терминал Южная Озереевка в Новороссийске, откуда отгружается более 80% всего объема казахстанского экспорта. Агентство оценивает возможное сокращение поставок как более 2% от общего объема мировой нефти.

Однако в Министерстве энергетики Казахстана опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что "на сегодняшний день отгрузка казахстанской нефти через морские порты Российской Федерации не приостановлена".

Что касается ситуации в порту Усть-Луга, то, по данным министерства, в связи с усилением мер по обеспечению безопасности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансОйл" ведёт переговоры с российской стороной — ООО "Невская трубопроводная компания".

В Reuters также указали, что российская сторона и сам КТК воздержались от официальных комментариев. Один из источников агентства выразил надежду, что ограничения будут сняты в течение ближайших дней.