Уклонение от контроля закончилось реальным сроком в Павлодаре
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В Павлодаре 36-летняя женщина осуждена за причинение вреда здоровью средней тяжести своему супругу во время семейного конфликта, возникшего на почве ревности во время застолья с участием подруги.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Осужденная была поставлена на учет в службе пробации, где ей разъяснили порядок и условия отбывания наказания, а также предупредили об ответственности за уклонение от контроля.
Однако женщина систематически нарушала установленные требования и уклонялась от надзора. В результате суд заменил ей наказание на лишение свободы сроком 2 года 7 месяцев за неотбытый период.
Осужденная направлена в женское учреждение уголовно-исполнительной системы области Абай. В колонии с ней провели воспитательную беседу и трудоустроили в швейный цех.
Отмечается, что часть заработка она направляет на погашение судебных обязательств и оказывает материальную помощь семье.
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