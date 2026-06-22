Украденный Пикассо обнаружили рядом с 17 килограммами гашиша

Во время антинаркотического рейда в пригороде Парижа французские полицейские неожиданно обнаружили похищенную картину знаменитого художника Pablo Picasso стоимостью до 15 млн евро. Как сообщает DW, обыски проводились в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранители нашли 17 килограммов гашиша, брендовые вещи на сумму около 200 тысяч евро, наличные деньги, а также полотно Пикассо с изображением его музы и возлюбленной Marie-Thérèse Walter.

Картина находилась в доме тети 37-летнего подозреваемого. Мужчина признался в краже произведения искусства, однако заявил, что хотел лишь продемонстрировать уязвимости системы безопасности компании по хранению предметов искусства, где он работает. По данным прокуратуры, вместе с главным фигурантом были задержаны еще пять человек, трое из них арестованы. Подлинность картины уже подтверждена экспертами.

Это не первая громкая культурная находка во Франции за последние дни. Ранее специалисты National Library of France сообщили об обнаружении неизвестной ранее рукописи Wolfgang Amadeus Mozart, которая более двух столетий хранилась в архивах как анонимный документ XVIII века.