Украина и Греция достигли договоренности о совместном производстве беспилотных надводных систем, которые будут использоваться вооруженными силами обеих стран. Об этом сообщает издание Kathimerini, передаёт BAQ.KZ.

Производство морских дронов планируется наладить на греческих судостроительных верфях. Выпускаемая техника будет распределяться между Вооруженными силами Украины и Греции.

Соглашение стало одним из ключевых результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Документ предусматривает сотрудничество в сфере оборонных технологий и развитие совместного производства современных беспилотных систем.