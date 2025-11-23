В ближайшие дни Украина начнет переговоры с США по мирному плану из 28 пунктов, направленному на прекращение российской агрессии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Переговоры пройдут в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для обсуждения плана с Вашингтоном. Главой делегации назначен глава Офиса президента Андрей Ермак. По данным украинских властей, переговоры выходят на завершающий этап с "четким пониманием" национальных интересов страны.

На этой неделе Россия продолжила атаки на Украину. В ночь на субботу российские силы запустили 104 беспилотника и баллистическую ракету с территории оккупированного Крыма. По данным Вооруженных сил Украины, 89 беспилотников были сбиты или заглушены, однако шесть объектов были поражены дронами и один — ракетой. Одним из пострадавших районов стала Одесская область, где пострадали как минимум два человека. Ранее на этой неделе российский удар по Тернополю привел к гибели 32 человек и ранениям 93.